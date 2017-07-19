Lavoro: logistica settore chiave, previste 180mila assunzioni tra set-nov (studio) -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 04 ott - Le figure lavorative piu' ricercate sono i picker (50%), seguiti dagli autisti (12%), gli imballatori (10%), gli operai (7%) e gli operatori di carrello elevatore (3%). Di questi, il 73% degli assunti e' uomo, con la presenza femminile ferma al 25% dei lavoratori. L'eta' media dei lavoratori temporanei nel settore logistico e' di 34 anni. La fascia di eta' 25-34 anni e' la piu' rappresentata, con il 41%, seguita da 35-49 anni (28%) e 15-24 anni (18%). Man mano piu' basse le percentuali al crescere dell'eta': solo l'11% dei contratti riguarda lavoratori tra i 50 e i 64 anni, mentre quelli dai 65 anni in su costituiscono meno dell'1%. Per quanto riguarda le regioni e le citta' in cui si concentrano maggiormente le richieste, la Lombardia e' in cima alla classifica, con circa 1 lavoratore su 3 (34%), seguita dal Piemonte (23%), e da Emilia-Romagna e Veneto (entrambe al 15%). A livello cittadino, Milano e' la citta' con la percentuale piu' alta (18%), seguita da Alessandria (13%), Verona (11%) e Bologna (9%).

