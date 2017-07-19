Lavoro: Landini, serve contrattazione annuale salari per recupero inflazione -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 gen - 'Oggi i contratti nazionali che io voglio rafforzare, che voglio mantenere hanno uno schema che durano 3 anni, durano 4 anni, che discuti del salario, di un possibile recupero ogni 4 anni. Io penso che si possa avere un sistema contrattuale mantenendo i contratti nazionali in cui la verifica anche della tutela del potere d'acquisto possa essere anche su base annuale. Laddove questi meccanismi sono stati introdotti, sono quelli che sono stati piu' tutelati anche in questi anni. Questo e' il dato che abbiamo di fronte', ha precisato Landini. 'E allo stesso tempo penso che sia necessario, non tanto continuare a raccontarci che potenziamo il secondo livello di contrattazione che non si sta estendendo, perche' l'unico strumento che riguarda tutti i lavoratori e le lavoratrici continua a essere il contratto nazionale', ha sottolineato il segretario generale della Cgil. In questo contesto, 'tra l'altro, non giriamoci attorno, un altro elemento che e' avvenuto e' la crescita dei contratti pirata che stanno facendo danni. Se io voglio cancellare i contratti pirata, ho bisogno di dare un valore ancora piu' forte ai contratti nazionali e in questo senso c'e' bisogno di arrivare anche ad una legge sulla rappresentanza', ha detto ancora Landini.

'Poi c'e' un tema che si chiama fisco, che si chiama drenaggio fiscale, che e' quello che ha determinato una condizione di perdita reale del potere d'acquisto, anzi siamo di fronte al fatto che le tasse pagate dai lavoratori dipendenti e anche dai pensionati sono molto piu' alte di quelle che dovrebbero pagare e tutto il meccanismo che riguarda il lordo e il netto e' sotto gli occhi di tutti che quando mi aumenta il lordo non mi aumenta il netto, in molti casi pago semplicemente piu' tasse e questo e' problema che deve essere affrontato', ha aggiunto Landini. 'Poi, insisto, l'altra questione riguarda anche il livello di precarieta' e l'assenza anche di una politica industriale', ha concluso il segretario generale della Cgil.

