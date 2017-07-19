Lavoro: La Russa, fatti sforzi per aumentare sicurezza ma ancora troppe morti

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 ott - "Nonostante i grandi sforzi per aumentare la sicurezza i dati restano preoccupanti: troppe persone continuano a morire o a subire gravi infortuni mentre lavorano. La sicurezza deve essere sempre una priorita' condivisa: prevenzione, formazione e responsabilita' sono gli strumenti essenziali per tutelare la vita e rendere il lavoro luogo di dignita', progresso e realizzazione personale". Lo afferma il Presidente del Senato Ignazio La Russa in occasione della 75ma Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro. In questa giornata, continua La Russa, "desidero porgere un deferente pensiero a chi ha perso la vita svolgendo il proprio dovere e rinnovare la nostra vicinanza alle famiglie colpite da questo dolore".

Cel

(RADIOCOR) 12-10-25 12:35:18 (0219) 5 NNNN