Lavoro: Istat, da anni '80 gap ampliato al Sud, recupero crisi solo in 2024

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 apr - Dalla seconda meta' degli anni '80 il divario territoriale nei tassi di occupazione si e' ampliato e il Mezzogiorno ha risentito maggiormente della doppia crisi 2009-2013, recuperando i livelli occupazionali del 2008 solo nel 2024 (Centro-Nord nel 2017): tra 1977 e 2025 il tasso di occupazione e' cresciuto di appena un punto nel Mezzogiorno e di 13 nel Centro-Nord, portando il differenziale tra i tassi da 7 a 19 punti percentuali. Lo rileva Istat. Nelle regioni meridionali, la crescita del tasso di occupazione femminile e' stata piu' contenuta: il livello attuale e' simile a quello del Centro-Nord alla fine degli anni '70, per gli uomini e' diminuito di oltre 10 punti, a fronte di una sostanziale stabilita' nel Centro-Nord. L'aumento del divario con il resto del Paese, osservato negli ultimi 30 anni, e' stato marcato per Calabria, Campania e Sicilia.

bab

(RADIOCOR) 30-04-26 14:24:02 (0580) 5 NNNN