Lavoro: Inl, 13 aziende agricole sospese in area metropolitana di Roma

Su 70 aziende ispezionate a settembre (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 4 ott - 70 aziende agricole ispezionate; 160 posizioni lavorative controllate; 24 lavoratori trovati a prestare attivita' 'in nero', di cui 13 extracomunitari senza permesso di soggiorno; notificati 13 provvedimenti di sospensione dell'attivita' imprenditoriale, di cui 8 per impiego di lavoro nero e 5 per gravi violazioni in materia di sicurezza; 56 prescrizioni notificate, prevalentemente per la omessa manutenzione delle attrezzature e degli impianti, la mancata formazione dei lavoratori e la omessa sorveglianza sanitaria. Questo il bilancio dell'attivita' ispettiva condotta nel mese di settembre 2025 dall'Ispettorato d'Area Metropolitana del lavoro di Roma nell'ambito dell'azione di vigilanza finalizzata al contrasto del lavoro irregolare e alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori che prestano attivita' nei campi e negli allevamenti di bestiame. Lo comunica l'Ispettorato nazionale del lavoro. Durante un'ispezione in un'azienda agricola nella zona di Frascati, gli ispettori hanno trovato 12 lavoratori in nero, quasi tutti extracomunitari di diverse nazionalita', di cui 5, di nazionalita' asiatica, privi di permesso di soggiorno intenti nelle operazioni di vendemmia. In un altro caso, il personale ispettivo e' intervenuto a seguito di un infortunio sul lavoro che ha comportato l'amputazione di una parte del dito indice destro di un bracciante agricolo. Sono state riscontrate, anche in questo caso, violazioni delle norme in materia di sicurezza.

com-fro

