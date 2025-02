Lavoro: Infojobs, meno offerte nel 2024 (-2,4%), ma piu' mirate

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 09 feb - Il mercato del lavoro italiano nel 2024 mostra segnali di stabilita' rispetto all'anno precedente, con quasi 340.000 offerte di lavoro pubblicate su InfoJobs, piattaforma italiana per la ricerca di lavoro online. Se da un lato si registra una lieve flessione delle offerte rispetto al 2023 (-2,4%), dall'altro le aziende si stanno muovendo con un approccio sempre piu' specializzato nella ricerca dei talenti: meno ricerche generiche, piu' selezioni mirate, con oltre 2,8 milioni di ricerche in database e piu' di 240.000 Cv di profili specializzati, scaricati dalle aziende. Questo e' quanto emerge dall'annuale Osservatorio Mercato del Lavoro 2024 condotto da InfoJobs. Il Nord continua a trainare il mercato: Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto sono in testa per numero di offerte. Operai, nel campo produzione e qualita', ancora in testa tra le categorie professionali piu' richieste con il 29,1%, seguita ancora una volta da Acquisti, Logistica, Magazzino (9,8%). Commercio al dettaglio, Gdo, Retail (9,3%) occupa il terzo posto superando amministrazione, Contabilita',Segreteria (9%) che mantiene il quarto posto. Chiude la top 5, Turismo e Ristorazione che con il 6% riesce a scalare la classifica rispetto all'anno precedente. Le professioni piu' richieste sono magazzinieri (5,6%), addetti vendita (5,1%) ed esperti contabili (4,03%), mentre cresce l'interesse per il settore farmaceutico (+73,7%).

Ann

(RADIOCOR) 09-02-25 18:49:00 (0436) 5 NNNN