Lavoro: in Italia solo il 17% dei professionisti e' donna nel settore Ict (studio)

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19 lug - Le donne rappresentano soltanto il 17% degli specialisti Ict, un dato che si abbassa ulteriormente se si considerano ruoli specifici come ad esempio DevOps, Sistemisti o Machine Learning Engineer per i quali la presenza femminile e' addirittura inferiore al 15%. E' quanto emerge da una indagine di Hunters Group, societa' di ricerca e selezione del personale, che ha elaborato dati Istat, secondo la quale il settore Ict in Italia presenta ancora margini di miglioramento in termini di parita' di genere, con un gender gap piu' evidente rispetto ad altri ambiti. "Servono un cambio di mentalita' e interventi strutturali per colmare il divario - si legge nel report - dalle aule universitarie alle aziende, che se si registrano lievi segnali di miglioramento, seppur ancora contenuti, nel comparto della cyber sicurezza, all'interno del quale si registra una partecipazione femminile leggermente piu' elevata, ma sempre bassa se rapportata al numero di colleghi uomini". 'Questi dati - commenta Luca Meleri, Industry Leader Ict & Digital di Hunters Group, societa' di ricerca e selezione di personale qualificato - confermano quanto ancora ci sia da fare in termini di equita' di genere all'interno del mondo It. Non si tratta soltanto di questioni ideologiche e/o sociali, ma di un'esigenza in termini di innovazione, di competitivita' e di business perche' se non si valorizzano le diversita' (anche di genere), si rischia di perdere una parte fondamentale di talento disponibile sul mercato soprattutto in un settore, come quello hi-tech, nel quale trovare le giuste competenze e' sempre piu' difficile'.

Ann

(RADIOCOR) 19-07-25 11:35:45 (0226) 5 NNNN