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            Lavoro: il 7 maggio a Padova arriva Convivium organizzato da Ingegneria Italia -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 apr - 'Quel 70% di mismatch non e' un semplice dato statistico, ma il segnale di un dialogo che si e' interrotto tra il mondo del lavoro e quello dell'impresa', spiega Mattia Alberti, Ceo di Ingegneria Italia. Mentre il tessuto produttivo accelera verso l'Industria 5.0, i percorsi formativi faticano ad adattarsi con la stessa rapidita', generando un vuoto di competenze che rischia di rallentare la crescita del Paese.

            In questo contesto si inserisce Convivium, con l'obiettivo di ampliare il perimetro rispetto ai modelli tradizionali: grazie alla community di Ingegneria Italia, l'evento riesce a coinvolgere non solo giovani in ingresso nel mondo del lavoro, ma anche tecnici qualificati e professionisti con esperienza, normalmente fuori dai circuiti accademici. Il cuore del progetto e' un cambio di paradigma nella selezione: l'obiettivo e' che un talento scelga il proprio percorso non solo in base alla notorieta' del brand, ma sulla base della qualita' delle sfide tecnologiche offerte. Questo approccio consente anche alle aziende meno conosciute, ma altamente innovative, di emergere, posizionandosi come eccellenze tecniche davanti a una platea qualificata. Sono attesi oltre 4.000 partecipanti registrati - tra laureandi, laureati e professionisti - e la partecipazione di numerose aziende del panorama industriale. Tra queste: Hitachi Energy, Toyota Material Handling, Mitsubishi Electric, Snam, Italgas e Deloitte. 'La forte risposta delle imprese conferma che il modello basato sulla community rappresenta una leva efficace per valorizzare il settore industriale. Il mondo Stem non cerca promesse, ma contenuti concreti: Convivium nasce proprio per mettere in contatto diretto aziende e competenze', aggiunge Alberti. Dopo Padova, il tour proseguira' nei principali distretti industriali italiani: Brescia (21 maggio), Milano (26 novembre) e Bologna (11 dicembre).

            Com-Fla-

            (RADIOCOR) 26-04-26 10:07:23 (0146) 5 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Italgas 10,305 -1,01 17.35.04 10,255 10,435 10,43
            Snam 6,684 -1,71 17.35.29 6,656 6,812 6,802


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