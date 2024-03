Lavoro: Hays, nel 2024 per il 75% degli Hr peseranno le competenze -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 10 mar - Entrando nel dettaglio dei principali trend del mercato del lavoro per il 2024, negli ultimi anni e' cresciuta anche la sensibilita' verso i temi legati all'inclusione, ma a oggi ben il 44% dei dipendenti si sente escluso dalle iniziative di diversity, equity and inclusion (De&I) della propria azienda. Una cultura aziendale inclusiva puo' ridurre del 50% il turnover dei dipendenti. Inoltre, per il 2024 bisognera' prestare una maggiore attenzione ai team multigenerazionali a causa della difficolta' di reperimento di risorse qualificate, nel 2024. Poi c'e' sempre il tema del lavoro da casa che inizia a dividere dipendenti e imprese. Uno studio di Gartner condotto su oltre 4.000 dipendenti rivela che quasi quattro lavoratori su dieci sarebbero disposti a licenziarsi in caso venissero obbligati a rientrare in ufficio. Ma per il 2024, quasi un quarto delle aziende prevede nei prossimi 12 mesi una maggiore presenza in sede.

Un mercato, quello del lavoro, comunque in continua evoluzione e che sta attraversando un momento positivo: considerando gli ultimi 20 anni, a febbraio 2024 ha registrato un tasso di occupazione che ha toccato il 61,8% (nel 2004 era al 57,4%). Numeri molto positivi per il 2024 che si riflettono anche nelle previsioni per i prossimi mesi: secondo l'elaborazione di Hays su base dati 'Unioncamere-ANPAL, Sistema Informativo Excelsior', da febbraio ad aprile le imprese prevedono di assumere ben 1,3 milioni di risorse, +9,5% rispetto allo stesso periodo del 2023. In testa la Lombardia con 270.850 assunzioni, seguita dal Veneto (129.740) e dal Lazio (128.470), ma a crescere maggiormente rispetto allo stesso periodo del 2023 (piu' della media nazionale), sono la Liguria (+16,9%), la Valle d'Aosta (+16,3%) e la Campania (+16%).

