Lavoro: Hays, competenza batte esperienza nella ricerca dei talenti

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 09 mar - Equilibrio tra persone e tecnologia, ricerca di competenze, inclusione, attenzione ai team multigenerazionali. Sono le principali sfide che il mercato del lavoro dovra' affrontare nei prossimi mesi secondo la societa' di recruiting Hays, che stima da febbraio ad aprile le imprese italiane saranno alla ricerca di 1,3 milioni di risorse, +9,5% rispetto allo stesso periodo del 2023. A livello territoriale, la regione con il piu' alto numero di nuovi ingressi previsti, sempre nel trimestre, e' la Lombardia con 270.850 assunzioni, seguita dal Veneto (129.740) e dal Lazio (128.470), ma a crescere maggiormente rispetto allo stesso periodo del 2023 sono la Liguria (+16,9%), la Valle d'Aosta (+16,3%) e la Campania (+16%).Una sfida aperta per trovare le risorse qualificate: secondo Hays le aziende per assicurarsi i talenti, dovranno non solo adottare una strategia retributiva competitiva, ma anche tenere conto della soddisfazione sul lavoro, della formazione e dell'avanzamento di carriera. Tanto che si assistera' a un vero cambio di paradigma: per il 75% dei responsabili delle selezioni, infatti, le competenze avranno un peso nettamente maggiore rispetto all'esperienza, diventando una priorita' assoluta. Ma proprio la carenza di personale con competenze in alcuni ambiti, come quelle legate all'informatica, indicato dal 62% dei senior decision maker di tutto il mondo, sara' una delle principali sfide per il 2024.

