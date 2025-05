Lavoro: fonti Governo, su sicurezza le imprese hanno apprezzato metodo del dialogo

Dopo il confronto a Palazzo Chigi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 mag - Le associazioni datoriali "hanno apprezzato la convocazione e il metodo del dialogo adottato dal Governo, sottolineando in particolare l'importanza del potenziamento della formazione, gia' dal ciclo scolastico". Cosi' fonti dell'Esecutivo, a proposito delle riunioni, a Palazzo Chigi, con le organizzazioni imprenditoriali sul tema della sicurezza sul lavoro. Al centro dell'incontro di oggi il potenziamento della formazione in favore di lavoratori e imprenditori, i bonus per le aziende piu' 'virtuose' in materia di sicurezza sul lavoro e le risorse messe sul tavolo dal governo in aggiunta alla dotazione gia' nella disponibilita' dell'Inail. "La definizione dei provvedimenti - riferiscono le stesse fonti - e' stata rimandata a successivi tavoli tecnici, alla presenza di tutte le parti sociali".

fil-vmg

