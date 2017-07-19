Lavoro: FdI, per formazione e crescita giovedi' in Commissione Camera legge su Its

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 gen - 'Con la proposta di legge che giovedi' prendera' il via in VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati vogliamo premiare le imprese che credono nella formazione tecnica di qualita' e che investono sui giovani, trasformando il sapere in occupazione stabile e ben retribuita'. Lo dichiara Letizia Giorgianni, deputata di Fratelli d'Italia, prima firmataria assieme alla collega Ylenja Lucaselli della proposta di legge che introduce crediti d'imposta a favore delle imprese che investono nella formazione tecnica avanzata attraverso gli Istituti tecnici superiori (Its) e che assumono giovani diplomati Its. Come spiegato in una nota, il provvedimento punta a rafforzare in modo strutturale il sistema Its, riconoscendone il ruolo strategico nel colmare il divario tra domanda e offerta di competenze, sostenere l'occupazione qualificata e accrescere la competitivita' del sistema produttivo italiano. 'Parliamo di una misura fortemente pragmatica. Le imprese cercano tecnici specializzati, i giovani cercano lavoro qualificato: gli Its sono il punto di incontro naturale tra queste due esigenze. Mettere in connessione formazione e sistema produttivo significa rafforzare la crescita e dare risposte concrete al Paese', sottolinea Ylenja Lucaselli, capogruppo di Fratelli d'Italia in Commissione Bilancio alla Camera. L'inizio dell'esame della proposta rappresenta un passaggio importante per consolidare il modello Its come pilastro della politica industriale e occupazionale, valorizzando competenze, merito e lavoro, in coerenza con la strategia del Governo a sostegno di imprese e giovani.

