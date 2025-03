Lavoro: Ey, salgono a 43,1% donne nei Cda societa' finanziarie italiane -2

Gender pay gap inferiore alla media europea (12% vs 15%) (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 mar - In crescita anche la remunerazione mediana delle donne nei Cda: quasi il 30% in piu' in cinque anni, passando dai 128.912 dollari del 2019 ai 167.421 del 2023. Si tratta di un aumento lievemente maggiore a quello fatto registrare dalle remunerazioni dei consiglieri uomini, cresciute nello stesso periodo del 22,5% (2019: 155.369 - 2023: 190.361). L'analisi evidenzia che uno dei principali fattori che ha favorito l'incremento della remunerazione femminile e' l'aumento della presenza di donne in ruoli di leadership, passata dal 42,9% nel 2021 al 44% nel 2024. In Italia il divario retributivo di genere mediano nei Consigli di amministrazione dei servizi finanziari e' diminuito negli ultimi anni: nel 2023 si attestava al 12%, con le donne che hanno guadagnato l'88% del salario mediano degli uomini (contro l'83% del 2019). Un dato migliore rispetto alla media europea: nel 2023, il divario retributivo di genere mediano in Europa era, infatti, del 15% (le donne guadagnano in media 85 dollari per ogni 100 dollari guadagnati dagli uomini). Infine, l'Italia, con il 24,3% di membri dei Consigli di amministrazione che hanno competenze tecnologiche, e' seconda solo alla Spagna (28,2%) su questo parametro; seguono Olanda (23,8%), Germania (20,7%), Francia (20,4%), Svizzera (20%) e Belgio (15,4%). Guardando alla sostenibilita', l'Italia si posiziona al terzo posto con il 14,6% dei consiglieri che ha competenze Esg (percentuale che arriva al 23,8% tra i consiglieri nominati negli ultimi 12 mesi), dopo Francia (20,4%) e Spagna (15,5%).

com-Mar

(RADIOCOR) 23-03-25 10:10:17 (0148) 5 NNNN