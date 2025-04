Lavoro: crescono del 15-20% opportunita' per gli ingegneri italiani (studio)

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19 apr - Crescono del 15-20% all'anno le opportunita' di lavoro per gli ingegneri italiani. I professionisti che si laureano nelle nostre universita' sono tra i piu' preparati d'Europa e sono molto richiesti, in Italia e all'estero. E' quanto emerge dai dati elaborati dall'Osservatorio agap2 (multinazionale specializzata nella consulenza in ambito ingegneristico e It), che vedono in aumento le opportunita' professionali dei nostri laureati in ingegneria, non solo nel settore aerospaziale e della difesa, ma anche in numerosi altri ambiti che abbracciano la tecnologia, la sostenibilita' e l'innovazione. Le aziende del territorio, infatti, sono alla ricerca di professionisti che sappiano guidarle in un mercato sempre piu' competitivo, dinamico e complesso. 'In un periodo caratterizzato da rapidi cambiamenti e sfide globali - spiega Alessandro Rosati, Ceo di agap2 - gli ingegneri sono piu' che mai figure centrali per lo sviluppo di soluzioni che rispondano alle necessita' di un mondo in costante evoluzione. La loro capacita' di progettare, ottimizzare e implementare tecnologie innovative e' fondamentale in ogni settore industriale, in Italia e all'estero. La qualita' dei nostri professionisti e la loro preparazione sono, infatti, indiscussi tanto che anche all'estero i laureati italiani in Ingegneria sono molto richiesti. In questi ultimi mesi abbiamo registrato una crescita delle richieste da parte delle aziende del nostro Paese, soprattutto in alcuni settori specifici, come ad esempio l'Aerospaziale, l'Elettronico e Informatico, Energetico, dove nei prossimi anni arriveremo a toccare anche il 25% di crescita'.

