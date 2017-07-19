Lavoro: Cgil, su parita' salariale Governo peggiora direttiva Ue -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 feb - Per la Cgil, 'in diversi passaggi chiave del testo la contrattazione qualificata viene chiamata in causa solo in assenza di un contratto collettivo applicato dal datore di lavoro, apparentemente del tutto sganciato da criteri di maggiore rappresentativita' dei soggetti firmatari. Il rimando alla contrattazione collettiva avrebbe dovuto riferirsi sempre a quella agita dai soggetti comparativamente piu' rappresentativi e non al generico contratto collettivo applicato in azienda che rischia di favorire contratti in dumping e peggiorare le condizioni di lavoro. Arretramenti evidenti - secondo Re David e Ghiglione - si registrano anche sulle tempistiche relative al monitoraggio del divario retributivo: l'obbligo annuale di comunicazione e' ora limitato alle imprese con almeno 250 addetti, mentre per quelle tra 100 e 249 addetti e' previsto solo ogni tre anni, soglie considerate troppo elevate per il contesto produttivo italiano'. La richiesta della Cgil "di rafforzamento proseguira' nel percorso di trasposizione, con il passaggio parlamentare sull'esame del decreto per la resa dei pareri, e attraverso la contrattazione collettiva sia nella dimensione nazionale che nei luoghi di lavoro dove si giochera' la sfida per il superamento del divario salariale di genere', concludono Re David e Ghiglione.

