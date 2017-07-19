Lavoro: Cgia, occupati piu' felici ad Aosta, Trento e Bolzano, Sud in coda

Per orari, soddisfazione, interesse, carriera e stabilita' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 04 ott - Le aree geografiche con il piu' alto livello di soddisfazione lavorativa sono territori di alta montagna: Aosta, Trento e Bolzano. Lo rivela l'ufficio Studi della Cgia (Confederazione Generale Italiana dell'Artigianato), basandosi sull'indagine BES-Istat condotta nel 2023, che ha stimato la percentuale di lavoratori che ha manifestato un elevato grado di apprezzamento per la propria attivita' professionale, considerando vari fattori quali le opportunita' di carriera, l'orario di lavoro, la stabilita' occupazionale, la distanza tra casa e luogo di lavoro e l'interesse per le mansioni svolte.

Da questa elaborazione e' emerso che in Italia sono 12,2 milioni gli addetti che hanno dichiarato di 'amare' il proprio lavoro, pari al 51,7 per cento del totale degli occupati presenti nel Paese.

A livello territoriale la Valle d'Aosta si e' posizionata al primo posto nella classifica nazionale con il 61,7 per cento degli occupati (in valore assoluto pari a 70mila persone); sono persone che hanno dichiarato una significativa soddisfazione professionale. Seguono la Provincia Autonoma di Trento con il 61,1 per cento (161mila) e quella di Bolzano con il 60,5 (170mila). Subito dopo si sono collocate l'Umbria con il 58,2 (234mila), il Piemonte con il 57,1 (poco piu' di un milione) e le Marche con il 55,4 (370mila).

Ad eccezione del Piemonte, nelle posizioni di vertice si osservano prevalentemente realta' geografiche di dimensioni contenute, caratterizzate dalla presenza di piccolissime attivita' produttive, con un impatto ambientale trascurabile.

Se nella parte alta della classifica dominano le piccole realta' geografiche, la coda, invece, e' 'occupata' dalle regioni del Sud. Negli ultimi posti scorgiamo i lavoratori della Calabria con un livello di felicita' del proprio lavoro del 43,8 per cento (pari a 245mila persone), della Basilicata con il 42,3 per cento (96mila) e, infine, della Campania con il 41,2 (681mila).

