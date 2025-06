Lavoro: Assolombarda, scuola-impresa, formazione e accessibilita' sfide per futuro giovani

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 giu - Il rapporto tra i giovani e il mondo occupazionale in un momento storico segnato da incertezza, cambiamenti sociali e transizioni economiche e' al centro della ricerca di Assolombarda, Confindustria Genova, Unione Industriali Torino ed Eumetra e presentata nell'ambito del 'Mi.To.Ge.NO', l'iniziativa promossa dalle tre associazioni del Sistema Confindustria per sviluppare una piattaforma di confronto permanente per la crescita del Nord Ovest. Dal rapporto emerge che il 67% dei giovani considera l'istruzione un valore molto importante (secondo solo alla famiglia, al 74%), e per il 34% rappresenta il valore da mettere al primo o al secondo posto nel ranking. Per quanto riguarda l'istruzione, la componente femminile (73%) e i residenti nella provincia di Milano (72%) sono i due target che hanno espresso una preferenza sopra la media. Il lavoro si posiziona anch'esso tra i capisaldi: il 38% lo colloca tra i primi due valori personali, in crescita rispetto al 30% rilevato nel 2023. La connessione tra studio e futuro professionale e' tangibile: il 56% sceglie il proprio percorso di studi in base all'interesse personale, ma il 44% si lascia guidare dalle prospettive di carriera, e il 38% dal desiderio di ottenere un impiego ben remunerato. A livello territoriale, le province di Milano e Monza e Brianza presentano percentuali elevate di studenti convinti di iscriversi all'universita' (73% e 76% rispettivamente); nella provincia di Pavia il 44% degli studenti cerchera' un'occupazione alla fine delle superiori. Inoltre, nelle province di Genova, Pavia, Torino e Lodi si registra una importante fetta di indecisi (46%, 37%, 34% e 31% rispettivamente). "In un'Italia che invecchia la voce dei giovani assume un valore strategico, imprescindibile. Non possiamo permetterci di ignorarla, ne' di sottovalutarla. Se e' positivo che istruzione e lavoro siano tra i valori cardine per i ragazzi, cio' che colpisce in negativo e' che solo il 15% di loro individua la manifattura come motore dell'economia nazionale", ha detto Alessandro Spada, presidente di Assolombarda.

