Lavoro: Aidda, pay gap pesa ormai anche sulle pensioni

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 10 mar - Sono necessarie misure correttive per le donne Imprenditrici che lanciano l'alert sul pay gap che pesa ormai anche sulle pensioni. Antonella Giachetti, presidente di Aidda, Associazione Imprenditrici e Donne Dirigenti d'Azienda, in occasione della Giornata Internazionale della Donna.

Giachetti: 'E' una festa, ma non dimentichiamo le donne italiane sono quotidianamente poste davanti a un bivio odioso: scegliere tra famiglia e lavoro. E' un'esperienza lacerante che moltissime di noi hanno fatto e purtroppo stanno ancora facendo. Ora c'e' anche uno studio Inps che lo conferma e aggiunge che il pay gap non si limita ai salari, ma pesa anche sulle pensioni: nel 2022 sono stati erogati 322 miliardi di euro in trattamenti pensionistici, di cui 141 sono stati destinati alle donne e 180 agli uomini. Il pension gap, insomma, ammonta a 40 miliardi'.

