Lavoro: 2 mln di stranieri, parte dashboard fabbisogni di Unioncamere e Ministero -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 feb - Le piu' alte concentrazioni di imprese con stranieri si registrano in Trentino Alto-Adige (48,2%), Emilia-Romagna (44,8%) e Toscana (43%); le piu' alte incidenze nel turismo (48,5%), nell'agricoltura, silvicoltura e pesca (46,6%), nel settore manifatturiero (42,3%) e nell'edilizia (40,4%).

La dashboard analizza le oltre 1,3 milioni di attivazioni contrattuali di lavoratori stranieri, il 23,4% del totale di quelle programmate nel 2025. Il settore con la maggiore incidenza e' agricoltura, silvicoltura e pesca con il 42,9% (185 mila contratti rivolti a lavoratori stranieri), nell'industria si distinguono tessile, abbigliamento e calzature con il 41,8% (40 mila unita') e costruzioni con il 33,6% (circa 184 mila unita'). Nei servizi si osservano quote di entrate programmate di lavoratori stranieri piu' basse, con valori sopra la media per servizi operativi di supporto a imprese e persone (120 mila entrate programmate, 26,7% del settore), servizi di trasporto, logistica e magazzinaggio (oltre 100 mila, 26,7%,) e turismo (290 mila, il 24,8%).

Guardando ai valori assoluti delle attivazioni programmate, i primi 5 settori per domanda di personale straniero sono turismo, settore primario, costruzioni, servizi operativi e trasporto e logistica, insieme il 65% delle entrate di lavoratori stranieri nel 2025.

Le figure professionali piu' richieste: esercenti e addetti alle attivita' di ristorazione (231 mila), personale non qualificato nei servizi di pulizia (137 mila); personale non qualificato nell'agricoltura e manutenzione del verde (106 mila); personale non qualificato addetto allo spostamento e consegna merci (86 mila); addetti alle vendite (75 mila); operai specializzati addetti alle costruzioni e al mantenimento delle strutture edili (73 mila).

