Largo consumo: Cini (Niq), in crescita +2,6% anche nel 2026

Atteso un rallentamento della pressione per le materie prime (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 dic - Un'espansione a valore del +2,6% per il mercato del largo consumo nel 2026, in linea con l'anno che si va a concludere. Sono le previsioni illustrate da Stefano Cini, head of consumer intelligence & GeoMktg South Europe NielsenIQ, a Milano all'incontro organizzato da Centromarca. "Questo e' stato l'anno dei dazi, condizionato da previsioni restrittive, un anno che, invece, si chiude in buona salute, con un largo consumo che cresce di circa il 2,6%. Una percentuale che verra' confermata anche nel 2026, con un aumento dei volumi di circa +1% e un +1,6% nella componente prezzi', ha spiegato. In particolare, dovrebbe "rientrare la spinta inflattiva di alcune materie prime". Secondo l'analisi NielsenIQ l'intero comparto del caffe', che era stato tra i piu' penalizzati, trovera' nel 2026 una buona ripartenza.

Performance molto positive attese anche per il settore salute e benessere e comparti che rispondono a bisogni emergenti dei consumatori come i 'senza lattosio', prodotti proteici, compostabilita', mondo vegan e 'senza zuccheri'. "A pesare, al contrario, per i freschi i costi da calamita' in aumento, e, in generale, costi energetici e logistici". Anche nel 2026, pur in uno scenario che si annuncia di stabilizzazione dell'inflazione, la previsione e' che "i consumatori daranno priorita' alle spese essenziali. A cominciare da utenze, sanita', figli e spesa di tutti i giorni. L'attenzione ai prezzi si allenta gradualmente, siamo tuttavia ancora lontani dalla piena concessivita'. Permangono preoccupazioni economiche e incertezza, se pure la fiducia dei consumatori consolida segnali positivi", ha spiegato Cini.

