Lafarge: colosso del cemento condannato per finanziamento all'Isis - FOCUS

Sei anni di carcere per l'ex ceo Bruno Lafont (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 13 apr - Il tribunale di Parigi ha dichiarato Lafarge, controllata del colosso del cemento Holcim, colpevole di aver finanziato le milizie dello Stato Islamico (Isis) tra il 2013 e il 2014 e di aver violato le sanzioni europee per mantenere operativa una fabbrica nel nord della Siria durante la guerra civile nel Paese. Otto ex dipendenti di Lafarge, una delle piu' grandi aziende di cemento al mondo, sono stati giudicati colpevoli, tra cui l'ex Ceo Bruno Lafont, condannato a sei anni di carcere.

Incarcerazione immediata anche per l'ex vicedirettore aggiunto, Christian Herrault, condannato a cinque anni.

L'azienda, che dal 2015 e' controllata dalla multinazionale dei materiali da costruzione Holcim, dovra' pagare una multa da 1,125 milioni di euro, la sanzione massima prevista per una societa'.

L'inchiesta, che ha portato oggi alla condanna dell'azienda francese, venne aperta nel 2017, dopo che la procura parigina aveva accusato Lafarge di finanziamento di organizzazioni terroristiche e violazioni delle sanzioni internazionali. A queste accuse si aggiunse anche quella di crimini contro l'umanita', che poi non arrivo' a processo. Secondo la sentenza del tribunale di Parigi, Lafarge pago', tra il 2013 e il 2014, circa 5,6 milioni di euro a gruppi terroristici, tra cui lo Stato Islamico e il Fronte al-Nusra affiliato ad al-Qaeda, per mantenere attiva la propria fabbrica in Siria.

L'impianto di Jalabiya, situato nel nord del Paese e acquistato da Lafarge nel 2008 per 680 milioni di dollari, era entrato in funzione nel 2010, pochi mesi prima dell'inizio delle rivolte siriane.

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(RADIOCOR) 13-04-26 18:49:01 (0563) 5 NNNN