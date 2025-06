La Perla: sindacati, passaggio a Kern fa ben sperare per il futuro

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 giu - 'La Perla a Peter Kern, un imprenditore industriale, ci fa ben sperare per il futuro delle lavoratrici e lavoratori e per il rilancio del marchio storico della moda italiana. Adesso e' il tempo dell'analisi del piano industriale presentatoci oggi che conferma il mantenimento dei livelli occupazionali e una quarantina di nuove assunzioni'. Cosi' le segretarie nazionali e territoriali di Filctem Cgil e Uiltec Uil, in merito alla notizia della soluzione della vertenza La Perla.

'Nei prossimi giorni, dovranno seguire incontri specifici con il nuovo management per ristrutturare la piena ripresa produttiva e commerciale. Adesso e' necessario conoscere i tempi effettivi giuridici per l'acquisizione in modo da definire tutte le condizioni, anche normative, per tutti i dipendenti', continua la nota sindacale. 'E dunque e' urgente che il Governo e i ministeri competenti provvedano ad autorizzare la necessaria copertura di questo periodo transitorio con gli ammortizzatori sociali. Infine, vogliamo dire grazie a tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori che in questi anni di lotta non hanno mai indietreggiato mostrando un amore ed un attaccamento sincero al loro lavoro e alla loro professionalita' che e' il vero valore aggiunto delle produzioni Made in Italy e di questa azienda', concludono Filctem e Uiltec.

