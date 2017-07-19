Kraft Heinz: vicina a una scissione in due unita' (WSJ)

L'annuncio potrebbe arrivare la prossima settimana (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 29 ago - Kraft Heinz sarebbe vicina a una scissione interna, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, che cita fonti vicine al dossier. L'operazione, volta a separare l'azienda in due unita' distinte focalizzate l'una sui prodotti alimentari confezionati e l'altra sulle salse, potrebbe essere finalizzata e annunciata gia' la prossima settimana. Secondo le fonti consultate dal quotidiano, piani e tempistiche potrebbero comunque cambiare all'ultimo momento.

