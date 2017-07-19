Kervis sgr: sigla accordo con Ruby Group per hotel lifestyle a Milano

Nel quartiere Isola (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 feb - Kervis sgr, gruppo specializzato in Real Estate con focus su acquisizione, gestione e sviluppo di iniziative immobiliari sul mercato italiano per conto di primari investitori istituzionali e family office, entra nel settore hospitality siglando un accordo con Ruby Group per la realizzazione di un hotel lifestyle nel quartiere Isola a Milano. L'operazione vede Kervis sgr nel duplice ruolo di investitore, attraverso il fondo Kervis Real Estate Fund II (Kref II), e sviluppatore. Ruby Group, che gestisce 21 hotel in tutta Europa e ne ha in pipeline altri 18, sara' il gestore della nuova struttura di 128 camere che nascera' dalla riconversione di un complesso immobiliare a uso misto di 7.500 metri quadri. Cbre, societa' di consulenza per investimenti immobiliari, ha agito in qualita' di advisor per la selezione dell'operatore. La conclusione dei lavori e' prevista nel 2028. Da febbraio 2025 il brand Ruby Hotels fa parte del portfolio Ihg Hotels & Resorts.

