J.P. Morgan AM: debito emergente in valuta forte in un mondo con debole - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 04 ott - Valutazioni quantitative Le valutazioni riflettono una domanda vigorosa e premi al rischio contenuti. Gli spread sono compressi, attorno ai minimi post pandemici, lasciando pochi margini per una correzione nel caso in cui la crescita globale subisca colpi.

Tuttavia, i rendimenti complessivi continuano ad essere elevati rispetto alle medie ventennali. A nostro avviso, piuttosto che da un'ulteriore compressione degli spread, questo settore dovrebbe trarre vantaggio soprattutto dal carry aggiuntivo offerto da rendimenti relativi piu' elevati e da condizioni che giocano a favore della duration statunitense. Con la progressiva diminuzione del costo del denaro da parte della Fed, i rendimenti globali tenderanno a calare e gli investitori potranno iniziare a ricercare nuove opportunita' in quei Mercati Emergenti che remunerano le obbligazioni ai tassi precedentemente offerti dai Mercati Sviluppati. La combinazione di rendimenti iniziali piu' elevati e migliore qualita' del credito continua a rendere il debito emergente in valuta forte estremamente interessante, anche se gli spread sono ai livelli minimi rispetto agli intervalli storici di riferimento.

Fattori tecnici Anche i fattori tecnici supportano il settore. Gli afflussi di capitale nella classe di attivo rimangono positivi, sostenuti dalla ricerca di rendimenti complessivi interessanti e dall'esigenza di diversificazione rispetto ai titoli di Stato dei Mercati Sviluppati. Quest'anno, l'offerta e' stata anticipata e la maggior parte delle emissioni e' gia' stata portata a termine. Le emissioni ancora in calendario si concentreranno presumibilmente sulle obbligazioni governative e societarie Investment Grade, un profilo che limita la pressione sull'offerta netta e sostiene l'andamento del mercato secondario. Il calo dell'offerta futura, unitamente a una domanda globale vigorosa e a un indebolimento del Dollaro, crea condizioni tecniche favorevoli per le obbligazioni emergenti, sia governative che societarie, denominate in valuta forte.

Cosa significa per gli investitori obbligazionari? Il debito emergente in valuta forte offre un mix bilanciato di reddito e resilienza. La crescita stabile, l'inflazione contenuta e un andamento favorevole dei rating, segnalano che i fondamentali continuano a essere solidi. Poiche' il ciclo di allentamento monetario della Fed e l'indebolimento del Dollaro ridurranno le criticita' esterne, gli spread potrebbero rimanere ristretti mentre i rendimenti elevati offrono un carry interessante e la possibilita' di realizzare plusvalenze al calare dei tassi. L'andamento positivo degli afflussi di capitale e un profilo favorevole delle emissioni corroborano la tesi in favore di un mantenimento o incremento dell'esposizione. La selettivita' continua ad essere fondamentale con la differenziazione tra Paesi ed emittenti che resta rilevante, ma la classe di attivo e' ben posizionata per offrire rendimenti corretti per il rischio interessanti nei prossimi mesi.

