Italia-Turchia: Urso, obiettivo e' 40 mld di interscambio entro il 2030 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 mar - 'Vi sono imprese italiane che operano in Turchia da tanti anni e che hanno sviluppato un mercato interno molto significativo, e vi sono finalmente imprese turche che investono in Italia nei settori piu' avanzati: nell'industria dell'aerospazio, pensiamo all'investimento di Baykar in Piaggio Aerospace, che potra' fare dell'Italia, insieme a Leonardo, la piattaforma produttiva per i droni, per quello che e' lo sviluppo importante e significativo anche ai fini della difesa oltre che ai fini civili', ha continuato Urso. 'Pensiamo all'investimento importante di Beko nel settore dell'elettrodomestico in Italia che fara' dell'Italia piattaforma produttiva dell'elettrodomestico per l'Europa.

Pensiamo ad altri investimenti che si stanno concretizzando di diverse entita', ma molto significativi, nel settore della chimica, nel settore manifatturiero, nel settore dell'energia rinnovabile', ha proseguito il ministro, sottolineando che 'oggi e' il momento giusto per dare un segnale di fiducia, di speranza, di partecipazione, di stabilita' a questo Paese'.

Fla-

(RADIOCOR) 24-03-26 13:04:48 (0380) 5 NNNN