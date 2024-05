Italia-Libia: Urso, sostegno per interconnessioni trasporto energia rinnovabile

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 mag - 'L'Italia sosterra' i progetti libici per la realizzazione delle interconnessioni con l'Europa per il trasporto di elettricita' da fonti rinnovabili, parchi solari, parchi eolici, mi auguro con la tecnologia realizzata in Italia, con poi cavi elettrici capaci di portare l'energia rinnovabile qui prodotta anche in Europa, oltre a fornire quella che serve alle imprese, ai cittadini libici'. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, intervenuto come ospite d'onore alla Conferenza internazionale per l'industria e la tecnologia a Tripoli in Libia. 'Le aziende italiane possono dare un prezioso contributo al raggiungimento degli obiettivi libici di produzione di energia rinnovabile, delineati dalla strategia nazionale', ha continuato Urso, ricordando che 'l'Italia sta diventando leader nella produzione di pannelli solari di ultima generazione, quindi, a piu' alto sviluppo tecnologico grazie alla fabbrica alla fabbrica del gruppo Enel (3Sun Gigafactory) in Sicilia e sara' la piu' grande fabbrica di pannelli solari d'Europa, producendo pannelli fotovoltaici bifacciali ad altissima prestazione, con una capacita' produttiva di 3 Gigawatt all'anno e una tecnologia d'avanguardia unica al mondo' e sottolineando che 'la Libia ha necessita' di sviluppare una infrastruttura dedicata per il trasporto e l'esportazione di energia da fonti rinnovabili'.

