Italia-India: ok Camera a Ddl accordo cooperazione difesa, testo passa al Senato

Con 235 si' e nessun voto contrario (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 giu - L'Aula della Camera ha approvato con 235 voti favorevoli e nessuno contrario il Ddl di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'India sulla cooperazione nel settore della difesa, siglato a Roma il 9 ottobre 2023. L'intesa, si legge nella documentazione del Servizio studi della Camera, "e' finalizzata all'individuazione di una cornice giuridica entro cui rafforzare la cooperazione fra Italia e India per la difesa e la sicurezza, mettendo a frutto la complementarita' e interdipendenza tra i due Paesi in vari settori strategici, in un quadro di salvaguardia dei reciproci interessi, in termini di miglioramento delle capacita' militari nel campo addestrativo, tecnologico ed industriale, ed in conformita' con la normativa europea, per la Parte italiana, e gli obblighi assunti a livello internazionali".

Il provvedimento passa all'esame del Senato.

Bof

(RADIOCOR) 11-06-25 18:54:11 (0636)GOV,PA 5 NNNN