Italia-Giappone: Meloni incontrera' premier Takaichi a Tokyo il 16 gennaio (media)

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 dic - La premier giapponese Sanae Takaichi dovrebbe ricevere a Tokyo la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il prossimo 16 gennaio. Lo scrive il sito del quotidiano nipponico Asahi Shinbun, citando un funzionario del governo giapponese. Le discussioni - viene spiegato - saranno incentrate sulla cooperazione in materia di sicurezza, compreso il Global Combat Air Programme (Gcap), il progetto congiunto di sviluppo di caccia di nuova generazione portato avanti da Giappone, Italia e Regno Unito."Le due leader - ricorda l'Asahi Shinbun - si sono incontrate per la prima volta al vertice del G20 in Sudafrica a novembre, dove sono state viste abbracciarsi. Se la visita di Meloni in Giappone dovesse concretizzarsi, sarebbe la sua prima dal febbraio 2024".

Lo scorso 23 novembre, in conferenza stampa al termine del G20, Meloni aveva dichiarato: "Ho avuto modo di conoscere personalmente il nuovo primo ministro giapponese" Sanae Takaichi "con la quale avevo avuto una telefonata. Stiamo programmando una mia visita per le prime settimane di gennaio a Tokyo".

