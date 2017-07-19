Italia-Germania: venerdi' a Roma vertice intergovernativo con Meloni e Merz
Lo ha annunciato il Governo federale (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 gen - Venerdi' 23 gennaio il cancelliere della Germania Friedrich Merz sara' a Roma per partecipare al vertice intergovernativo Italia-Germania. Lo rende noto il Governo federale tedesco in una nota, precisando che Merz sara' accompagnato da numerosi membri dell'Esecutivo.
"In un colloquio bilaterale - si legge nel comunicato - il Cancelliere federale Merz e il Presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni discuteranno delle relazioni bilaterali, di questioni di politica europea ed economica, nonche' di questioni di politica di sicurezza e difesa.
A seguire, si terra' la sessione plenaria delle consultazioni governative italo-tedesche", nella cornice di una colazione di lavoro. E' quindi prevista una conferenza stampa congiunta.
fil
(RADIOCOR) 16-01-26 17:04:30 (0466)GOV 5 NNNN