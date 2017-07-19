Italia-Germania: Meloni a vertice intergovernativo venerdi' a Villa Pamphilj
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 gen - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, partecipera' al vertice intergovernativo tra Italia e Germania venerdi' 23 gennaio alle ore 11,30, a Villa Doria Pamphilj. Lo rende noto Palazzo Chigi nella sezione del sito dedicato all'agenda della premier. L'evento era stato gia' annunciato dal Governo federale tedesco, che venerdi' scorso aveva comunicato la missione a Roma del cancelliere della Germania, Friedrich Merz, accompagnato da una rappresentanza di ministri.
Palazzo Chigi rende noto anche che la premier partecipera' nel pomeriggio di venerdi' (ore 16) al forum imprenditoriale Italia-Germania, all'Hotel Parco dei Principi di Roma.
