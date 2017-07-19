Italia-Francia: Urso incontra Martin su Industrial Accelerator Act, auto e Cbam

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 gen - Promuovere un'azione comune da avanzare in sede Ue sull'Industrial Accelerator Act e allineare le posizioni tra Italia e Francia sui principali dossier industriali europei, in particolare su auto, Cbam e revisione del sistema degli Ets. Sono i principali temi trattati nella videocall tra il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e il ministro francese per l'Industria, Sebastien Martin. Lo comunica il Mimit. 'Il 2026 sara' l'anno delle riforme europee, un'occasione da non perdere per rendere l'Europa piu' ambiziosa e capace di difendere la propria industria. Per questo serve piu' che mai una visione condivisa con la Francia e con gli altri Paesi leader dell'Ue sui principali dossier industriali per promuovere iniziative concrete a sostegno della crescita, dell'innovazione e della sovranita' industriale del continente', ha dichiarato Urso. In particolare, sull'Industrial Accelerator Act i ministri hanno convenuto di lavorare a un paper congiunto sul principio di preferenza europea (made in Europe), da introdurre pero' nella legislazione Ue in maniera graduale e solo nei settori industriali dove vi e' un vero vantaggio strategico per il continente.

