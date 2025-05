Italia-Danimarca: Urso incontra Rasmussen su politiche industriali Ue -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 mag - In particolare, il Mimit ha indicato che Urso ha illustrato a Rasmussen le proposte italiane volte a rafforzare la competitivita' europea, sottolineando come l'Italia si sia fatta promotrice del fronte delle riforme, attraverso proposte concrete di revisione di alcuni dossier europei, come quelli relativi ai settori auto, siderurgia, chimica, spazio e microelettronica, che sono riusciti a coagulare il consenso di molti Paesi.

Urso ha quindi confermato la disponibilita' italiana a sostenere la riforma del settore farmaceutico europeo, con particolare attenzione a brevetti e tutela dell'innovazione, temi portati avanti dalla Danimarca.

Nel corso dell'incontro sono state approfondite le relazioni economiche e industriali tra i due Paesi, confermate dal valore degli scambi commerciali e dai progetti di investimento danesi in Italia. Tra questi, l'ampliamento dello stabilimento Novo Nordisk ad Anagni (Frosinone) - riconosciuto dal Consiglio dei ministri di interesse strategico nazionale e che rafforza l'Italia come hub biotech europeo - a cui si aggiungono gli investimenti previsti da Vestas, per una nuova linea produttiva di turbine eoliche a Taranto, e altri progetti in Puglia.

Urso e Rasmussen hanno quindi avuto un confronto sulle attuali relazioni commerciali tra Stati Uniti e Unione europea, sottolineando la necessita' di evitare l'innesco di una spirale di ritorsioni legate ai dazi. Il ministro ha infatti ribadito l'importanza di un accordo di libero scambio euro-atlantico a dazi zero, volto a riunire l'Occidente in un solido bacino commerciale strategico.

Particolare rilievo e' stato riservato, infine, alle relazioni con i Paesi africani. A riguardo, Urso ha illustrato a Rasmussen il progetto 'AI Hub for Sustainable Development', avviato dal Mimit durante la Presidenza Italiana del G7, in collaborazione con l'Undp, i Paesi del continente e la Commissione Ue. L'Hub, parte del Piano Mattei per l'Africa, sara' inaugurato il prossimo 20 giugno a Roma.

