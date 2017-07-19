Italia: a gennaio indice Pmi servizi sale a 52,9 da 51,5 (RCO)

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 feb - L'espansione dell'economia terziaria in Italia si estende anche al nuovo anno, con l'attivita' che a gennaio registra il quattordicesimo mese consecutivo di crescita. L'indice Pmi e' infatti salito da 51,5 punti a 52,9 punti.

L'indice "indica uno slancio, nonostante l'incremento minore dei nuovi ordini complessivi e vendite estere in maggiore calo. Sul fronte dei prezzi, gennaio giustappone un'inflazione dei costi piu' debole ed un aumento dei prezzi di vendita. Anche se positive, le previsioni a 12 mesi rilevate in questo primo mese del 2026 sono meno ottimistiche, con le aziende che hanno anche riportato segnali di reticenza ad assumere piu' personale del necessario".

Com-Sim

