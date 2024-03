Ita: confermato collegamento in giornata Brindisi-Milano Linate

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 2 mar- Nessun taglio nel collegamento aereo Brindisi-Milano Linate. Aeroporti di Puglia e ITA Airway hanno confermato che dal 2 aprile sara' nuovamente operativo il volo in partenza da Brindisi alle ore 6:25 con arrivo a Milano Linate alle ore 8:00, a cui e' collegato il volo serale da Milano Linate a Brindisi delle ore 21:55. Saranno ancora tre, quindi, i voli giornalieri tra i due aeroporti, consolidando il collegamento tra il Salento e il capoluogo lombardo e in particolare il collegamento A/R in giornata. 'Il collegamento Brindisi-Milano Linate mattino-sera operato da ITA Airways rappresenta una soluzione ottimale per imprenditori e pendolari, era quindi importante che venisse riconfermato - ha commentato l'assessore regionale ai Trasporti, Anita Maurodinoia - Ringrazio AdP e ITA per aver saputo dialogare e aver ascoltato le necessita' del territorio. E' evidente che oggi prendere un aereo non significa solo volare in vacanza, ma anche raggiungere un posto di lavoro lontano da casa o spostarsi per affari che avranno ricadute positive per la Puglia'.

com-Dca

(RADIOCOR) 02-03-24 15:26:29 (0381)PA 5 NNNN