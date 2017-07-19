Ita: celebra Olimpiadi Milano Cortina 2026 con l'installazione Skyway

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 07 feb - Ita Airways, in qualita' di official airline sponsor dei giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano Cortina 2026, ha inaugurato il proprio showcasing Skyway, che sara' presente a Piazza San Carlo a Milano fino al 15 marzo. Con Skyway, spiega una nota, Ita Airways intende sia accrescere la visibilita' del brand su un palcoscenico internazionale di prestigio che coinvolgere il pubblico attraverso attivita' esperienziali.

'In questa occasione speciale, ribadiamo con orgoglio il nostro ruolo di vettore di riferimento nazionale e di ambasciatori del Made in Italy nel mondo, sostenendo i talenti italiani e diffondendo i valori di sostenibilita' e orgoglio nazionale', ha affermato il presidente di Ita Airways, Sandro Pappalardo. Secondo l'ad e dg, Joerg Eberhart, 'questa partnership sottolinea la volonta' della Compagnia di espandersi sempre di piu' in un contesto internazionale come marchio distintivo, globale e allo stesso tempo simbolo dell'identita' italiana. Skyway esprime in modo concreto l'obiettivo di Ita Airways e la nostra visione del futuro: unire l'emozione del volo a quella dei grandi eventi internazionali, nel segno di innovazione e cura dei dettagli, pilastri della nostra compagnia'.

Lab-com.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 07-02-26 12:32:17 (0250)INF 5 NNNN