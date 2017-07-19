Istat: nel II trimestre export cresce al Centro e nel Nord-ovest, Sud -14,4%

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 set - Nel secondo trimestre 2025 l'Istat stima una crescita congiunturale delle esportazioni per il Centro pari al 4,6%, per il Nord-ovest pari al 2,1%). In flessione il Nord-est (-2,4%) mentre si registra una piu' ampia contrazione per il Sud e Isole (-14,4%). Anche nel periodo gennaio-giugno 2025, la crescita tendenziale dell'export nazionale in valore (+2,1%) e' sintesi di dinamiche territoriali differenziate: aumentano le vendite all'estero per il Centro (+10,7%) e, in misura piu' contenuta, per il Nord-ovest (+1,5%), mentre si rilevano una lieve riduzione per il Nord-est (-0,5%) e piu' ampi.e flessioni per il Sud (-6,6%) e le Isole (-13,3%) . Nei primi sei mesi del 2025, le regioni italiane che registrano gli incrementi su base annua piu' marcati dell'export in valore sono: Lazio (+17,4%), Toscana (+11,8%), Abruzzo (+10,1%) e Friuli-Venezia Giulia (+6,6%). All'opposto, le flessioni tendenziali piu' ampie delle esportazioni riguardano Sardegna (-17,3%), Campania (-15,5%), Sicilia (-11,2%) e Molise (-9,8%).

