Istat: nel 2023 entrate al 47,8% del Pil, uscite al 55% del Pil -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 01 mar - Sul fronte delle entrate, le imposte dirette sono cresciute del 10,2%, principalmente per l'aumento dell'Irpef e dell'Ires; in aumento anche le sostitutive sugli interessi e sui redditi da capitale e le ritenute sugli utili distribuiti dalle societa'; le imposte indirette hanno registrato una crescita del 5,4%, con aumenti significativi dell'imposta sull'energia elettrica, dopo la riattivazione degli oneri di sistema e delle accise, e di quella sugli oli minerali e derivati; in crescita, sebbene piu' contenuta, la dinamica di Iva e Irap.

In aumento rispetto al 2022 risultano anche i contributi sociali effettivi (+3%) e la produzione vendibile e per uso proprio (+5,9%), mentre scendono le altre entrate correnti (-5,2%). La pressione fiscale e' risultata pari al 42,5%, invariata rispetto al 2022, per effetto di una crescita del Pil a prezzi correnti (+6,2%) pari a quella delle entrate fiscali e contributive (+6,3%). All'interno della dinamica delle uscite correnti Istat segnala un incremento della spesa per pensioni e rendite del 7,3%, dovuto alla forte indicizzazione ai prezzi e a una riduzione del 3,6% della spesa per altre prestazioni sociali in denaro, in buona parte determinata dalla cessazione delle indennita' una tantum erogate nel 2022 per contrastare gli effetti economici derivanti dall'emergenza energetica. Invariate le altre uscite correnti. In forte calo gli interessi (-5,1% da +30,1% del 2022) e in diminuzione i redditi da lavoro dipendente (-0,5%).

