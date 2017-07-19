Istat: invecchiamento popolazione continua, 6 anziani per ogni bambino

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 dic - Al 31 dicembre 2024 l'eta' media della popolazione e' pari a 46,9 anni (48,2 anni per le donne e 45,4 anni per gli uomini), in crescita di oltre tre mesi sul 2023. La quota di individui di 0-14 anni scende dal 12,2% all'11,9%; la popolazione in eta' attiva (15-64 anni), pari al 63,4%, si riduce di un decimo di punto, cresce quella con almeno 65 anni di eta', dal 24,3% al 24,7%, e anche il numero dei grandi anziani (sopra 85 anni), che raggiungono 2,410 milioni (+90 mila), il 4,1% della popolazione. Lo rileva Istat nel Censimento 2024. Il processo di invecchiamento prosegue su tutto il territorio: la Campania continua a essere la regione piu' giovane con un'eta' media di 44,5 anni e la Liguria la piu' anziana, con un'eta' media di 49,6 anni, seguita dalla Sardegna (49,2 anni). Nel 2024 si contano per ogni bambino (sotto i 6 anni) sei anziani con almeno 65 anni (5,8 nel 2023, 5,6 nel 2022, 3,8 nel 2011).

