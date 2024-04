Israele: Tajani, non cancellero' accordi con le universita'

Bernini, 'collaborazione efficacissima che porteremo avanti' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Torino, 23 apr - 'Io non cancellero' mai quegli accordi (con le universita' israeliane ndr), visto che sono stati fatti dal ministero degli Esteri.

Sono accordi scientifici. La scienza non ha confini, non e' una questione ne' di partito ne' di nazioni se serve a salvare una vita umana, sia di un ebreo, di un cristiano, di un musulmano o di un ateo'. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, a margine della conferenza degli addetti scientifici e spaziali e degli esperti agricoli 2024, dal titolo 'L'Italia tecnologica motore dell'internazionalizzazione' a Torino, proprio mentre alcuni studenti si dirigono in corteo verso il Castello del Valentino, sede della facolta' di Architettura, che ospita la conferenza, al grido di "Fuori i sionisti dall'universita''.

'La ricerca in campo scientifico deve andare avanti - ha aggiunto- guai a chi la vuole fermare per motivi politici.

Non e' questione del governo di Israele, e' una questione con lo Stato e con le universita', quindi si lavora per la ricerca come lavoriamo con tanti altri paesi al mondo. Noi continueremo a lavorare anche con le universita' israeliane.

Protestare e legittimo ma la mia risposta e' che questi accordi non si cambiano'. Anche il ministro dell'Universita' e della Ricerca,Anna Maria Bernini, a margine dell'evento ha ribadito che 'abbiamo una collaborazione efficacissima con Israele su progetti di grande innovazione che porteremo avanti. L'universita' non si schiera, non entra in guerra.

Siamo figli di una diplomazia scientifica che ci fa crescere tutti insieme da portatrici di pace solo questo e' il senso dell'universita' in Italia, Europa e nel mondo".

