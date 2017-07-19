Israele: famiglie vittime attacco 7 ottobre invocano sciopero contro piano Gaza

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 ago - Le famiglie delle vittime dell'attacco di Hamas del 7 ottobre invitano i cittadini e le imprese di Israele a prendere parte a uno sciopero generale tra una settimana per fermare il piano del governo di espandere la guerra a Gaza. "Siamo qui oggi - ha detto una portavoce delle famiglie - per chiedere alle piu' grandi aziende israeliane, ai sindacati e al settore tecnologico di fermare tutto per salvare i nostri ostaggi e i nostri soldati. Lo facciamo perche' non abbiamo scelta. Mio marito e gli altri ostaggi sono in grave pericolo. La decisione di inviare l'esercito piu' a fondo nella Striscia di Gaza rappresenta un pericolo per mio marito e gli altri ostaggi".

