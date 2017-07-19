Ispra: Gallone, eccezionali competenze interne per accompagnare Paese nelle scelte
Presidente designata, 'Dialogo costante con istituzione' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 dic - "Non basta fare, bisogna fare bene, bisogna innovare e soprattutto far capire.
Quindi se questa proposta di nomina verra' formalizzata, ovviamente guidare Ispra per me significhera' valorizzare le eccezionali competenze interne, rafforzare il ruolo di coordinamento, dialogare in modo costante con l'istituzione, appunto accompagnando il paese nelle scelte".
Cosi' Alessandra Gallone nel corso dell'audizione convocata dalla commissione Ambiente della Camera, nel quadro della proposta di nomina a presidente dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.
"Questa - ha sottolineato - e' la sfida, tenere insieme le conoscenze, la decisione, il rigore scientifico, la responsabilita' pubblica, la visione strategica, la capacita' di attuazione".
Bof
(RADIOCOR) 28-12-25 13:58:06 (0324)GOV 5 NNNN