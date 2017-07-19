Iran: presidente Pezeshkian, Usa e Israele vogliono seminare caos con rivolte

Governo risolvera' problemi economici Paese (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 11 gen - Gli Stati Uniti e Israele vogliono 'seminare caos e disordine' in Iran fomentando delle "rivolte" per creare instabilita' nel Paese.

Lo ha dichiarato il presidente iraniano Masoud Pezeshkian, invitando la popolazione a prendere le distanze dai 'rivoltosi e dai terroristi' che stanno "uccidendo innocenti, bruciando le moschee e attaccando le proprieta' private". Le istituzioni di Theran, ha proseguito il presidente "sono pronte ad ascoltare la popolazione" e "il governo e' determinato a risolvere i problemi economici", come l'alta inflazione che ha innescato, in prima istanza, le proteste in tutto l'Iran.

