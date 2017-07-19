Iran: Ong, sale a quasi 200 il numero dei manifestanti uccisi

Ospedali sovraffollati (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 11 gen - E' salito ancora il bilancio dei manifestanti uccisi nelle proteste in Iran.

Secondo l'Ong Iran Human Rights, con sede in Norvegia, sarebbero almeno 192 le vittime, piu' del doppio rispetto ai 51 di venerdi'. I morti potrebbero pero' essere molti di piu', considerando la scarsita' di informazioni che filtrano sulla situazione nel Paese, a causa delle interruzioni alle linee telefoniche e a Internet, che dura ormai da oltre 60 ore. Il Centro per i diritti umani in Iran, con sede a New York, ha dichiarato di aver ricevuto 'testimonianze dirette e rapporti credibili' sulla morte di centinaia di manifestanti negli ultimi giorni. In mattinata, l'organizzazione Human Rights Activists News Agency, con sede negli Stati Uniti, aveva riferito un bilancio di 116 morti, tra cui 37 membri delle forze di sicurezza o altri funzionari. 'In Iran e' in corso un massacro. Il mondo deve agire subito per impedire ulteriori perdite di vite umane - ha scritto l'organizzazione, aggiungendo che gli ospedali sono 'sovraffollati', che le scorte di sangue stanno diminuendo e che molti manifestanti sono stati deliberatamente colpiti agli occhi dai proiettili.

