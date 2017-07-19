Iran: Mantovano, su fronte energetico alle spalle altre crisi neutralizzate

'Importazioni gas russo azzerate senza conseguenze' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 mar - "E' intenso il lavoro per circoscrivere gli effetti dannosi di questa crisi anche sotto il profilo degli approvvigionamenti energetici.

Devo dire che non per guardare il bicchiere necessariamente mezzo pieno e non mezzo vuoto, ma abbiamo alle spalle altre crisi, e non sto qui a fare la graduatoria di quali sono o sono state le piu' devastanti, che sono state seguite da interventi di contenimento e di neutralizzazione". Cosi' il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, in un passaggio della conferenza stampa che ha concluso la presentazione della Relazione annuale sulla politica dell'informazione per la sicurezza nel 2025.

"Quando e' iniziata la guerra in Ucraina - ha ricordato Mantovano, parlando dei riflessi energetici del conflitto mediorientale in corso - le importazioni di gas dalla Russia erano in grado di soddisfare il 40% del fabbisogno nazionale di gas. Oggi le importazioni italiane di gas russo sono praticamente azzerate, senza che i riscaldamenti delle case degli italiani ne abbiano sentito. Non e' avvenuto per miracolo, e' avvenuto in virtu' di un lavoro che ha teso gradualmente a sostituire l'importo di gas russo grazie a un'ampia azione che ha coinvolto tante realta' e che ha incrementato le forniture dall'Algeria, dalla Norvegia, dall'Azerbaigian. E ogni crisi la si affronta per come si manifesta, avendo l'energia e soprattutto la volonta' e la decisione di farlo".

