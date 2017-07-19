Iran: il riyal ai minimi storici dopo reintroduzione sanzioni Onu sul nucleare
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 set - La valuta nazionale iraniana, il riyal, ha toccato il minimo storico nei confronti del dollaro stamattina intorno alle 07:30, dopo la reimposizione delle sanzioni Onu per il mancato rispetto degli accordi sul nucleare, secondo diversi siti di monitoraggio valutario. Un dollaro veniva scambiato, secondo il tasso di cambio informale del mercato nero, a circa 1,12 milioni di riyal, mentre un euro valeva 1,32 milioni di riyal, secondo i siti web di riferimento Bonbast e AlanChand.
Un mese fa, prima che Francia, Regno Unito e Germania attivassero il meccanismo per la reimposizione delle sanzioni presso le Nazioni Unite, un dollaro veniva scambiato a poco piu' di un milione di riyal. All'inizio di agosto valeva circa 900mila riyal.

