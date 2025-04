Investimenti: nel 2025 nearshoring o reshoring in aumento per 35% aziende Ue e Usa (Capgemini) -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 20 apr - Secondo l'edizione 2025 del report di Capgemini Research Institute, quasi il 60% dei dirigenti e' deciso a proseguire gli sforzi nonostante i costi piu' elevati e la maggior parte delle organizzazioni (65%) sta riducendo la dipendenza dai prodotti cinesi. La pressione sulla supply chain e' citata dal 95% dei dirigenti, in netto aumento rispetto al 69% del 2024. Per la prima volta, la vicinanza ai clienti emerge come secondo driver (92%). L'aumento dei dazi, inoltre, sta aggravando le sfide logistiche, con il 93% dei dirigenti che esprime preoccupazione per l'impatto economico.

Reindustrializzare e' sempre piu' considerato una risposta strategica al contesto geopolitico, in particolare nei settori delle batterie/accumulo di energia, dell'automotive e delle telecomunicazioni, con oltre la meta' dei dirigenti in tutte le regioni che affermano che i dazi stanno imponendo un'accelerazione ai loro sforzi di reshoring e reindustrializzazione. Il 62% circa dei dirigenti si aspetta un aumento dei costi di capitale nei prossimi tre anni, mentre circa la meta' prevede una riduzione dei costi logistici grazie alla maggiore vicinanza ai clienti.

Tuttavia, quasi due terzi ritengono ancora che il divario di competenze domestiche rappresenti una sfida significativa, invariato rispetto al 2024. Oltre la meta' (56%) ha investito nel nearshoring o in una combinazione di reshoring e nearshoring della propria produzione, rispetto al 42% del 2024. E secondo le previsioni, nei prossimi tre anni le operazioni onshore e nearshore aumenteranno fino a rappresentare rispettivamente il 48% (+7 punti percentuali) e il 24% (+2 punti percentuali) della capacita' produttiva totale. Secondo il report Capgemini, il friendshoring e' destinato a diventare una strategia chiave per la maggior parte delle aziende (73%) in termini di approvvigionamento e produzione e, secondo le previsioni, nei prossimi tre anni rappresentera' il 41% della capacita' produttiva totale, rispetto al 37% del 2024. Oltre la meta' delle aziende ha gia' ottenuto risparmi superiori al 20% grazie all'adozione di tecnologie digitali, e l'84% intende farlo. Piu' di 6 aziende su 10 stanno considerando tecnologie avanzate come dati e analisi e AI/Machine Learning per supportare la reindustrializzazione nei prossimi tre anni. Si valutano tecnologie emergenti come Gen AI, 5G ed Edge computing, blockchain, digital twin e tecnologie quantistiche.

Inoltre, quasi tre quarti (73%) delle organizzazioni prevedono che la reindustrializzazione contribuira' a favorire un cambiamento verso pratiche di produzione sostenibili ed eco-compatibili, oltre il 56% del 2024.

