Intesa Sp: factoring da 20 mln a supporto crescita in Usa gruppo Biofarma
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 15 gen - Intesa Sanpaolo sostiene lo sviluppo internazionale di Uspl Nutritionals, azienda americana del Gruppo Biofarma, specializzata nello sviluppo, produzione e confezionamento di integratori alimentari, dispositivi medici, cosmetici e prodotti a base di probiotici che opera esclusivamente conto terzi.
L'operazione, perfezionata dalla Direzione Regionale Veneto Est Friuli Venezia Giulia di Intesa Sanpaolo nell'ambito della Divisione Banca dei Territori guidata da Stefano Barrese, prevede un programma di factoring fino a 20 milioni di euro finalizzato alla gestione del flusso di cassa ed all'ottimizzazione del capitale circolante sul mercato americano.
Biofarma Group e' un player globale con 9 siti produttivi che attraversano geograficamente i continenti di Europa, America e Asia per garantire un'offerta realmente globale della capacita' produttiva. Con 443,3 milioni di euro di fatturato, oltre 1.500 dipendenti e 190 brevetti, il Gruppo si pone come punto di riferimento nel settore Health-Care sul mercato globale.
|Nome
|Prezzo Ultimo Contratto
|Var %
|Ora
|Min oggi
|Max oggi
|Apertura
|Intesa Sanpaolo
|6,025
|+0,87
|11.47.53
|5,976
|6,033
|5,996