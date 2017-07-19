Intelligenza artificiale: Tripi, fondamentale per le imprese, serve formazione -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 apr - Tripi ha aggiunto che l'IA e' centrale anche nella formazione: 'le aziende medio grandi vanno avanti a silos, c'e' chi fa una cosa e chi un'altra, chi vende e chi amministra. Le nuove aziende saranno invece piu' orizzontali perche' la comunicazione fra settori sara' talmente integrata che non ci sara' piu' quello che solamente vende o produce'. Gli imprenditori quindi 'dovranno organizzare la propria azienda pensando a una formazione trasversale'. Senza dimenticare i rischi dell'IA, che si possono combattere proprio con la formazione, il presidente ha concluso dicendo che questi 'ci saranno sempre e sta a noi stare attenti a usarla bene'. Tripi ha concluso sottolineando l'importanza dell'Italia nell'innovazione digitale: 'L'Italia primeggia nella tecnologia, ed e' una responsabilita' che sentiamo nostra, e' una sfida globale che possiamo vincere'.

Liv

(RADIOCOR) 10-04-26 13:34:45 (0338) 5 NNNN