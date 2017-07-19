Inps: Fava, alleanza tra imprese e sistema formativo contro carenza manodopera

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 gen - "Affrontare in modo strutturale la crescente carenza di manodopera e costruire una nuova alleanza stabile tra imprese e sistema dell'istruzione e della formazione, in grado di mettere in sintonia competenze, fabbisogni produttivi e percorsi di ingresso nel mercato del lavoro". Lo propone Gabriele Fava, presidente dell'Inps, intervenendo oggi al convegno 'Work shortage e sfida demografica: verso un nuovo paradigma del lavoro, organizzato dall'Associazione Allievi Sna e Federmanager. Fava ha anche sottolineato come sia "indispensabile investire con decisione nella riqualificazione e nell'aggiornamento continuo dei lavoratori senior, in particolare degli over 55, per accompagnarne le transizioni professionali e garantirne l'impiego nel tempo".

Un mercato del lavoro efficiente, ha spiegato, non "espelle le persone ma le aggiorna, le riconverte e ne valorizza il contributo lungo tutto l'arco della vita attiva".

Com-Cel

(RADIOCOR) 13-01-26 19:40:33 (0651) 5 NNNN